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Майами. Возняцки обыграла Плишкову и стала первой финалисткой

Майами. Возняцки обыграла Плишкову и стала первой финалисткой

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся первый полуфинальный матч.

26-летняя датчанка Каролин Возняцки (12), занимающая в мировом рейтинге 14-е место, нанесла поражение третьей ракетке мира, 25-летней чешке Каролине Плишковой (2) со счетом 5:7, 6:1, 6:1.

Теннисистки играли 2 часа 16 минут. Возняцки выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету победительницы семь эйсов и столько же двойных ошибок, а Плишкова пять раз подала навылет и семь раз ошиблась на подаче. Теперь счет в их личных встречах стал 4:1 в пользу датчанки.

В финале соперницей Возняцки станет победительница матча Винус Уильямс (США, 11) — Йоханна Конта (Великобритания, 10).
 
Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.
½  финала
Каролин Возняцки (Дания, 12) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) - 5:7, 6:1, 6:1
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