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Майами. Фоньини обыграл Нишикори и вышел в полуфинал

Майами. Фоньини обыграл Нишикори и вышел в полуфинал

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходят четвертьфинальные матчи.

29-летний испанец Фабио Фоньини, занимающий в мировом рейтинге 40-е место, нанес поражение четвертой ракетке мира, 27-летнему японцу Кеи Нишикори (2) со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Фоньини сделал пять брейков и не удержал две своих подачи. На его счету четыре эйса при одной двойной ошибке, а Нишикори один раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Это была первая победа испанца в трех матчах с японцем.

Соперником Фоньини в полуфинале станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джек Сок (США, 13).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
¼ финала
Фабио Фоньини (Италия) — Кей Нисикори (Япония, 2) – 6:4, 6:2
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