Майами. Фоньини обыграл Нишикори и вышел в полуфинал

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходят четвертьфинальные матчи.29-летний испанец, занимающий в мировом рейтинге 40-е место, нанес поражение четвертой ракетке мира, 27-летнему японцу(2) со счетом 6:4, 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. За это время Фоньини сделал пять брейков и не удержал две своих подачи. На его счету четыре эйса при одной двойной ошибке, а Нишикори один раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Это была первая победа испанца в трех матчах с японцем.Соперником Фоньини в полуфинале станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джек Сок (США, 13).Фабио Фоньини (Италия) — Кей Нисикори (Япония, 2) – 6:4, 6:2