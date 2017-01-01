Майами. Конта победила Халеп в ¼ финала

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся третий четвертьфинальный матч.25-летняя британка(10), занимающая в мировом рейтинге 11-е место, нанесла поражение своей ровеснице из Румынии, пятой ракетке мира(3) со счетом 3:6, 7:6(7), 6:2.Поединок длился 2 часа 30 минут. Конта выиграла четыре гейма на приеме и проиграла три на своей подаче. Обе соперницы выполнили по три эйса, при этом Йоханна допустила шесть двойных ошибок, а Симона – семь. Это была вторая победа британки в двух встречах с румынкой.Соперницей Конты в полуфинале станет либо немка Анжелика Кербер (1), либо американка Винус Уильямс (10).Йоханна Конта (Великобритания, 10) - Симона Халеп (Румыния, 3) — 3:6, 7:6(7), 6:2