Глава WТА: В последние несколько лет теннисистки стали кричать не так громко

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал правила выхода тренеров на корт, а также выразил мнение, что проблема громких криков теннисисток осталась в прошлом.«Практика выхода тренеров на корт оправдала себя, — приводит слова Саймона The Times. - Я только не могу понять, почему мы позволяем тренерам выходить на корт, но запрещаем им подсказывать из бокса. Среди тренеров есть очень харизматичные личности, и это пойдёт на пользу нашему виду спорта.Что касается криков, то в последние несколько лет теннисистки стали кричать не так громко. Если такая проблема возникнет, то будем её решать».