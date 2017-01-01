Сильнейшие теннисисты Украины не выступят в матче Кубка Дэвиса против Португалии

Лидеры сборной Украины по теннису Александр Долгополов, Илья Марченко и Сергей Стаховский не выступят в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии. Об этом сообщил капитан команды, легендарный украинский теннисист Андрей Медведев.

Отметим, что Медведев впервые выступит в роли капитана команды Кубка Дэвиса.



«К большому сожалению, должен сообщить Вам о том, что национальная сборная в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии не сможет выступить в своем сильнейшем составе. Из-за травм невозможно участие в этом противостоянии Александра Долгополова и Ильи Марченко. По объективным резонам не будет играть Сергей Стаховский ...



В этих условиях я, в качестве капитана национальной сборной Украины, принял решение дать возможность выступить на самом высоком уровне нашим молодым игрокам - Никите Маштакову и Илье Белобородько. В любом случае именно они и их сверстники придут на смену сегодняшним лидерам. Поэтому, пользуясь такой, конечно, не лучшей возможностью, пригласил их в состав команды. Именно в матчах Кубка Дэвиса нынешние юниоры смогут приобрести настоящий профессиональный опыт.



Вместе с Никитой и Ильей в бой против португальской дружины пойдут опытные Артем Смирнов и Денис Молчанов», - сообщил в своем



Сборная Португалии будет представлена: Жоао Соузой, Гаштао Элиашем, Педро Соузой и Жоао Домингесом.



Матч второго раунда Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Португалия - Украина состоится 7-9 апреля в Лиссабоне (Португалия). Победитель матча выйдет в плей-офф Мировой группы, где будет сражаться за право выступать в составе 16 сильнейших команд мира и бороться за главный трофей Кубка Дэвиса. Лидеры сборной Украины по теннису Александр Долгополов, Илья Марченко и Сергей Стаховский не выступят в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии. Об этом сообщил капитан команды, легендарный украинский теннисист Андрей Медведев.Отметим, что Медведев впервые выступит в роли капитана команды Кубка Дэвиса.«К большому сожалению, должен сообщить Вам о том, что национальная сборная в матче Кубка Дэвиса против команды Португалии не сможет выступить в своем сильнейшем составе. Из-за травм невозможно участие в этом противостоянии Александра Долгополова и Ильи Марченко. По объективным резонам не будет играть Сергей Стаховский ...В этих условиях я, в качестве капитана национальной сборной Украины, принял решение дать возможность выступить на самом высоком уровне нашим молодым игрокам - Никите Маштакову и Илье Белобородько. В любом случае именно они и их сверстники придут на смену сегодняшним лидерам. Поэтому, пользуясь такой, конечно, не лучшей возможностью, пригласил их в состав команды. Именно в матчах Кубка Дэвиса нынешние юниоры смогут приобрести настоящий профессиональный опыт.Вместе с Никитой и Ильей в бой против португальской дружины пойдут опытные Артем Смирнов и Денис Молчанов», - сообщил в своем Facebook Андрей Медведев.Сборная Португалии будет представлена: Жоао Соузой, Гаштао Элиашем, Педро Соузой и Жоао Домингесом.Матч второго раунда Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Португалия - Украина состоится 7-9 апреля в Лиссабоне (Португалия). Победитель матча выйдет в плей-офф Мировой группы, где будет сражаться за право выступать в составе 16 сильнейших команд мира и бороться за главный трофей Кубка Дэвиса.