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Шарапова задумывалась о завершении карьеры в 2016 году
Шарапова задумывалась о завершении карьеры в 2016 году29-летняя российская теннисистка Мария Шарапова всерьез задумывалась о завершении карьеры в 2016 году - до того, как ее дисквалифицировали за употребление запрещенного вещества. Но после отстранения Шарапова, по ее словам, поняла, что не хочет завершать карьеру на чужих условиях и вновь обрела желание играть в теннис.

«В прошлом году я задумывалась о завершении карьеры, когда почувствовала, что мое тело начало меня подводить, - приводит слова Шараповой агентство AP. - Сейчас я на том этапе карьеры, который ближе к концу, чем к началу, и хочется завершить ее на своих условиях».

Она рассказала, чем занималась во время своей дисквалификации.

«Это дало мне время пожить для себя, - сказала Шарапова. - Я съездила на «Коачеллу» (музыкальный фестиваль в Калифорнии) в прошлом году и сказала: "Ого, здесь 120 тыс. человек принимают наркотики, о которых я даже не слышала". Дисквалификация позволила мне осознать, что я могу жить без тенниса. Я поняла, что у меня есть семья, с которой я могу проводить время».

Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля 2017 года. Она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте (22-30 апреля), организаторы которого предоставили Шараповой wild card.

По материалам: ТАСС
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