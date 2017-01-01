Шарапова задумывалась о завершении карьеры в 2016 году

29-летняя российская теннисистка Мария Шарапова всерьез задумывалась о завершении карьеры в 2016 году - до того, как ее дисквалифицировали за употребление запрещенного вещества. Но после отстранения Шарапова, по ее словам, поняла, что не хочет завершать карьеру на чужих условиях и вновь обрела желание играть в теннис.«В прошлом году я задумывалась о завершении карьеры, когда почувствовала, что мое тело начало меня подводить, - приводит слова Шараповой агентство AP. - Сейчас я на том этапе карьеры, который ближе к концу, чем к началу, и хочется завершить ее на своих условиях».Она рассказала, чем занималась во время своей дисквалификации.«Это дало мне время пожить для себя, - сказала Шарапова. - Я съездила на «Коачеллу» (музыкальный фестиваль в Калифорнии) в прошлом году и сказала: "Ого, здесь 120 тыс. человек принимают наркотики, о которых я даже не слышала". Дисквалификация позволила мне осознать, что я могу жить без тенниса. Я поняла, что у меня есть семья, с которой я могу проводить время».Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля 2017 года. Она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте (22-30 апреля), организаторы которого предоставили Шараповой wild card.