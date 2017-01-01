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Майами. Возняцки обыграла Шафаржову и стала второй полуфиналисткой
Майами. Возняцки обыграла Шафаржову и стала второй полуфиналисткойВ ночь на 29 марта в Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся второй четвертьфинальный матч.

14-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (12) обыграла 30-летнюю чешку Люси Шафаржову, занимающую в мировом рейтинге 36-е место, со счетом 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 50 минут. За это время Возняцки реализовала три брейк-пойнта из 13-ти, а Шафаржова – один из семи. На счету Каролин три эйса и столько же двойных ошибок против пяти эйсов и пяти двойных у Люси. Теперь счет их личных встреч стал 5:3 в пользу датчанки.

За выход в финал турнира Возняцки сыграет против другой чешки – Каролины Плишковой (2), которая была сильнее хорватки Мирьяны Лучич-Барони (26).

На данный момент в личном противостоянии Возняцки и Плишковой лидирует датчанка – 3:1.

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.
¼ финала
Каролин Возняцки (Дания, 12) — Люси Шафаржова (Чехия) – 6:4, 6:3
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