Майами. Первый сеяный Вавринка зачехлил ракетку в четвертом круге

В ночь на 29 марта в Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 завершились матчи 1/8 финала.Лидер посева, третья ракетка мира 32-швейцарецпотерпел поражение от 19-летнего немца(16), занимающего в мировом рейтинге 20-е место. Поединок продолжался 1 час 44 минуты и завершился в пользу немца со счетом 4:6, 6:2, 6:1.Вавринка реализовал один брейк-пойнт из пяти, Зверев – пять из одиннадцати. Стэн выполнил шесть эйсов при четырех двойных ошибках, а Александр два раза подал навылет и допустил две двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

За выход в полуфинал турнира Зверев сразится с 16-й ракеткой мира, 21-летним австралийцем(12), который выбил из борьбы 12-го номера рейтинга ATP, 26-летнего бельгийца(8) - 7:6(5), 6:3.За 1 час 37 минут игрового времени Кирьос сделал один брейк и отыграл оба брейк-пойнта Гоффена, 12 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. На счету Гоффена пять эйсов и две двойные. Это вторая победа австралийца в двух встречах с бельгийцем.Ранее Зверев и Кирьос встречались один раз и тогда сильнее был австралиец.Александр Зверев (Германия, 16) - Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — 4:6, 6:2, 6:1Ник Кирьос (Австралия, 12) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) – 7:6(5), 6:3