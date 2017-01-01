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Майами. Федерер и Бердых встретятся в четвертьфинале
В ночь на 29 марта в Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходили матчи 1/8 финала.

Роджер Федерер (Швейцария)

Пятая ракетка мира, 35-швейцарец Роджер Федерер (4) на двух тай-брейках обыграл 28-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (14), занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 7:6(5), 7:6(4).
За 1 час 57 минут, проведенных на корте, соперники взяли по две подачи друг друга. Роджер восемь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у Баутиста-Агута.  Это была шестая победа швейцарца в шести встречах с испанцем.

Томаш бердых (Чехия)

В четвертьфинале соперником Федерера будет 14-я ракетка мира, 31-летний чех Томаш Бердых (10), который за 1 час 29 минут взял верх над 28-летним французом Адрианом Маннарино, занимающим в рейтинге ATP 65-е место - 6:3, 7:5.
На счету Бердыха три брейка, пять эйсов и две двойных ошибки. Маннарино ответил ему одним брейком и одним эйсом при четырех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу чешского теннисиста.

На данный момент в противостоянии Федерера и Бердыха лидирует Роджер – 17:6.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 14) – 7:6(5), 7:6(4)
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 7:5
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