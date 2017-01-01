Майами. Федерер и Бердых встретятся в четвертьфинале

В ночь на 29 марта в Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходили матчи 1/8 финала.

За 1 час 57 минут, проведенных на корте, соперники взяли по две подачи друг друга. Роджер восемь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у Баутиста-Агута. Это была шестая победа швейцарца в шести встречах с испанцем.

Пятая ракетка мира, 35-швейцарец(4) на двух тай-брейках обыграл 28-летнего испанца(14), занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 7:6(5), 7:6(4).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В четвертьфинале соперником Федерера будет 14-я ракетка мира, 31-летний чех(10), который за 1 час 29 минут взял верх над 28-летним французом, занимающим в рейтинге ATP 65-е место - 6:3, 7:5.На счету Бердыха три брейка, пять эйсов и две двойных ошибки. Маннарино ответил ему одним брейком и одним эйсом при четырех двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу чешского теннисиста.На данный момент в противостоянии Федерера и Бердыха лидирует Роджер – 17:6.Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 14) – 7:6(5), 7:6(4)Томаш Бердых (Чехия, 10) — Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 7:5