Майами. Федерер и Бердых встретятся в четвертьфинале

Пятая ракетка мира, 35-швейцарец Роджер Федерер (4) на двух тай-брейках обыграл 28-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (14), занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 7:6(5), 7:6(4).
В четвертьфинале соперником Федерера будет 14-я ракетка мира, 31-летний чех Томаш Бердых (10), который за 1 час 29 минут взял верх над 28-летним французом Адрианом Маннарино, занимающим в рейтинге ATP 65-е место - 6:3, 7:5.
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