Майами. Надаль не пустил Маю в четвертьфинал

В ночь на 29 марта в Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходили матчи 1/8 финала.



Седьмая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (5) одержал победу над 35-летним французом Николя Маю, занимающим в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:4, 7:6(4).

Поединок продолжался 1 час 35 минут. Надаль сделал один брейк и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Рафаэля два эйса и две двойных ошибки, а Маю семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой победы испанец стал лидером их противостояния – 2:1.



За выход в полуфинал соревнований Надаль поспорит с американцес Джекос Соком (13), который уверенно



Ранее Надаль и Сок встречались дважды, но пока американцу не удавалось победить Рафаэля.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Cfqfvb (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Николя Маю (Франция) – 6:4, 7:6(4)

В ночь на 29 марта в Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходили матчи 1/8 финала.Седьмая ракетка мира, 30-летний испанец(5) одержал победу над 35-летним французом, занимающим в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:4, 7:6(4).Поединок продолжался 1 час 35 минут. Надаль сделал один брейк и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Рафаэля два эйса и две двойных ошибки, а Маю семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой победы испанец стал лидером их противостояния – 2:1.За выход в полуфинал соревнований Надаль поспорит с американцес Джекос Соком (13), который уверенно обыграл своего соотечественника Джареда Доналдсона (Q).Ранее Надаль и Сок встречались дважды, но пока американцу не удавалось победить Рафаэля.Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Николя Маю (Франция) – 6:4, 7:6(4)