Майами. Плишкова стала первой полуфиналисткой

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся первый четвертьфинальный матч.Третья ракетка мира, 25-летняя чешка(2) вышла в полуфинал, одержав победу над 29-м номером мирового рейтинга, 35-летней хорваткой( 26) со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 12 минут игрового времени Плишкова взяла шесть подач Лучич-Барони и упустила три своих. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом чешка допустила одну двойную ошибку, а хорватка – десять. Благодаря этой победе Плишкова вышла вперед в личном противостоянии с Лучич-Барони - 4:3.Соперница Плишковой по полуфиналу определится в матче между датчанкой Каролин Возняцки (12) и чешкой Люси Шафаржовой.Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) – 6:3, 6:4