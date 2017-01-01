Майами. Сок в четвертьфинал ожидает победителя матча Надаль - Маю

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Cfqfvb (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи 1/8 финала.17-я ракетка мира, 24-летний американец(13), разгромил своего 20-летнего соотечественника Джареда Доналдсона (Q), занимающего в мировом рейтинге 95-ю строчку, со счетом 6:2, 6:1.Поединок длился 1 час 2 минуты. Сок взял четыре подачи соперника и отыграл его единственный брейк-пойнт. Оба теннисиста выполнили по два эйса, при этом Джек допустил шесть двойных ошибок, а Джаред – четыре. Между собой спортсмены встречались впервые.В четвертьфинале Соку предстоит сразиться с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Николя Маю (Франция).Джек Сок (США, 13) — Джаред Доналдсон (США, Q) – 6:2, 6:1