Майами. Нишикори победил Дельбониса и вышел в четвертьфинал

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи 1/8 финала.



Четвертая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори (2) в трех сетах сломил сопротивление 26-летнего аргентинца Федерико Дельбониса, занимающего в мировом рейтинге 57-е место, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.



Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. Нишикори выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету два эйса и семь двойных ошибок, а Дельбонис три раза подал навылет и совершил три двойных. Между собой теннисисты играли впервые.



В четвертьфинале соперником Нишикори будет итальянец Фабио Фоньини, который



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

Четвертый круг

Кеи Нишикори (Япония, 2) - Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 4:6, 6:3

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи 1/8 финала.Четвертая ракетка мира, 27-летний японец(2) в трех сетах сломил сопротивление 26-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 57-е место, со счетом 6:3, 4:6, 6:3.Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. Нишикори выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На его счету два эйса и семь двойных ошибок, а Дельбонис три раза подал навылет и совершил три двойных. Между собой теннисисты играли впервые.В четвертьфинале соперником Нишикори будет итальянец Фабио Фоньини, который победил американца Дональда Янга.Кеи Нишикори (Япония, 2) - Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 4:6, 6:3