Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Cfqfvb (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи 1/8 финала.40-я ракетка мира, 29-летний итальянецвышел в четвертьфинал после победы над 51-м номером рейтинга ATP, 27-летним американцемсо счетом 6:0, 6:4.За 1 час 5 минут, проведенных на корте Фоньини сделал четыре брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Янга. Фабио один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у американца. Это была первая победа итальянца в трех встречах с Янгом.За выход в полуфинал турнира Фоньини сыграет с победителем матча Кеи Нишикори (Япония, 2) - Федерико Дельбонис (Аргентина).Фабио Фоньини (Италия) — Дональд Янг (США) – 6:0, 6:4