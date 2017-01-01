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Майами. Винус Уильямс обыграла Кузнецову и в ¼ финала встретится с Кербер и другие результаты
В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 завершились матчи 1/8 финала.

Винус Уильямс (США)

36-летняя американка Винус Уильямс (11), занимающая в мировом рейтинге 12-е место, нанесла поражение седьмой ракетке мира, 31-летней россиянке Светлане Кузнецовой (7) со счетом 6:3, 7:6(4).
Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Уильямс выиграла два гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Винус один раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок против двух эйсов и трех двойных у Кузнецовой. Благодаря этой победе американка сравняла сет по личным встречам с россиянкой – 5:5.

За выход в полуфинал турнира Уильямс-старшая сразится с первой ракеткой мира, 29-летней немкой Анжеликой Кербер (1), которая разгромила 22-летнюю японку Рису Одзаки (Q), занимающую в рейтинге WTA 57-ю строчку, со счетом 6:2, 6:2.

На данный момент в личном противостоянии Уильямс и Кербер лидирует немка – 4:2.

Каролин Возняцки (Дания)

Четвертьфиналисткой также стала 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (12), занимающая в мировом рейтинге 14-е место. Ее соперница, шестая ракетка мира 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса (6) после первого сета, завершившегося со счетом 7:6(1) в пользу датчанки отказалась от дальнейшей борьбы. Таким образом, Каролин до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с Мугурусрй  - 2:3.

Соперницей Возняцки в четвертьфинале будет чешка Люси Шафаржова, которая выбила из борьбы Доминику Цибулкову (4) из Словакии - 7:6(5), 6:1.

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.
Четвертый круг
Винус Уильямс (США, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 7) – 6:3, 7:6(4)
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Риса Одзаки (Япония, Q) – 6:2, 6:2

Каролин Возняцки (Дания, 12) — Гарбин Мугуруса (Испания, 6) – 7:6(1) отказ
Люси Шафаржова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4) – 7:6(5), 6:1

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия, 15) – 6:1, 6:4
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 7:5, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 14) – 4:6, 7:5, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Лара Арруабаррена (Испания) – 7:5, 6:1
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