Майами. Винус Уильямс обыграла Кузнецову и в ¼ финала встретится с Кербер и другие результаты

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 завершились матчи 1/8 финала.

36-летняя американка(11), занимающая в мировом рейтинге 12-е место, нанесла поражение седьмой ракетке мира, 31-летней россиянке(7) со счетом 6:3, 7:6(4).Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Уильямс выиграла два гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Винус один раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок против двух эйсов и трех двойных у Кузнецовой. Благодаря этой победе американка сравняла сет по личным встречам с россиянкой – 5:5.За выход в полуфинал турнира Уильямс-старшая сразится с первой ракеткой мира, 29-летней немкой(1), которая разгромила 22-летнюю японку(Q), занимающую в рейтинге WTA 57-ю строчку, со счетом 6:2, 6:2.На данный момент в личном противостоянии Уильямс и Кербер лидирует немка – 4:2.

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

Четвертьфиналисткой также стала 26-летняя датчанка(12), занимающая в мировом рейтинге 14-е место. Ее соперница, шестая ракетка мира 23-летняя испанка(6) после первого сета, завершившегося со счетом 7:6(1) в пользу датчанки отказалась от дальнейшей борьбы. Таким образом, Каролин до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с Мугурусрй - 2:3.Соперницей Возняцки в четвертьфинале будет чешка, которая выбила из борьбы(4) из Словакии - 7:6(5), 6:1.Винус Уильямс (США, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 7) – 6:3, 7:6(4)Анжелика Кербер (Германия, 1) — Риса Одзаки (Япония, Q) – 6:2, 6:2Каролин Возняцки (Дания, 12) — Гарбин Мугуруса (Испания, 6) – 7:6(1) отказЛюси Шафаржова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4) – 7:6(5), 6:1Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия, 15) – 6:1, 6:4Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 7:5, 6:4Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 14) – 4:6, 7:5, 6:2Йоханна Конта (Великобритания, 10) — Лара Арруабаррена (Испания) – 7:5, 6:1