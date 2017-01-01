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Майами. Федерер, Вавринка и Бердых вышли в 1/8 финала, Иснер и Куэрри покидают турнир
В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 завершились матчи третьего круга.

Роджер Федерер (Швейцария)

Шестая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер (4) нанес поражение 28-летнему аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро (29), занимающему в мировом рейтинге 64-е место, со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 22 минуты игрового времени Федерер сделал два брейка и отыграл все пять брейк-пойнтов, имевшихся у дель Потро. Роджер семь раз подал навылет и избежал ошибок на подаче, а его соперник выполнил шесть эйсов и дважды ошибся на подаче. Теперь счет в их личных встречах стал 16:5 в пользу швейцарца.
За выход в четвертьфинал турнира Федерер сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (14), который в трех сетах обыграл американца Сэма Куэрри (22) – 3:6, 6:2, 6:3.

Ранее Федерер и Баутиста-Агут встречались пять раз, но пока испанцу не удавалось обыграть Роджера.

Стэн Вавринка (Швейцария)

Участником 1/8 финала стал и третья ракетка мира, 32-летний швейцарец Стэн Варвинка (1) после победы над 53-м номером рейтинга ATP 33-летним Малеком Жазири из Туниса. Поединок длился 1 час 10 минут и завершился пользу швейцарца со счетом  6:3, 6:4.
На счету Вавринки два брейка, семь эйсов и три двойных ошибки, а Жазири не сумел реализовать ни одного из шести своих брейк-пойнтов, три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.
За выход в четвертьфинал соревнований Вавринка сыграет против 23-го номера рейтинга ATP, 19-летнего немца Александра Зверева (16), который в упорной борьбе, за 2 часа 38 минут переиграл на трех тай-брейках 20-ю ракетку мира, 31-летнего американца Джона Иснера (18) - 6:7(5), 7:6(7), 7:6(5).

Ранее Вавринка и Зверев встречались один раз и тогда сильнее был немецкий теннисист.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Cfqfvb (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) – 6:3, 6:4
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 14) — Сэм Куэрри (США, 22) – 3:6, 6:2, 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Малек Жазири (Тунис) – 6:3, 6:4
Александр Зверев (Германия, 16) — Джон Иснер (США, 18) – 6:7(5), 7:6(7), 7:6(5)

Томаш Бердых (Чехия, 10) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24) – 6:3, 6:4
Адриан Маннарино (Франция) — Борна Чорич (Хорватия) – 6:4, 2:6, 7:6(3)

Ник Кирьос (Австралия, 12) — Иво Карлович (Хорватия, 17) – 6:4, 6:7(4), 7:6(2)
Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Диего Шварцман (Аргентина) – 4:6, 6:3, 7:5



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