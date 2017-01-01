На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте

Майами. Свитолина на старте зачехлила ракетку

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 проходят матчи второго круга.

Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под девятым номером, в стартовом матче потерпела поражение от 32-летней американки Бетани Маттек-Сэндс (WC), занимающей в мировом рейтинге 158-е место. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу американки со счетом 7:5, 6:4.

Свитолина выиграла три гейма на приеме и проиграла пять на своей подаче. Обе соперницы на подаче допустили по три двойных ошибки, при этом Элина два раза подала навылет, а Бетани – три. Это была первая победа американки в трех встречах с украинкой.

Свитолина покидает турнир, заработав десять рейтинговых очков и $13,690 призовых.

Напомним, в прошлом году на турнире в Майами Свитолина дошла до 1/8 финала, где уступила россиянке Екатерине Макаровой (1:6, 4:6).

В третьем круге соперницей Маттек-Сэндс будет 17-я ракетка мира, 25-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (17), победившая Ярославу Шведову из Казахстана - 6:7(3), 6:2, 6:0.
На данный момент в противостоянии Маттек-Сэндс и Павлюченковой впереди американка – 2:1.

Отметим, что на турнире Miami Open украинских теннисисток не осталось. Катерина Бондаренко во втором круге проиграла хорватке Мирьяне Лучич-Барони (26), а Леся Цуренко из-за травмы не смогла доиграть матч первого круга против Беатрис Хаддад-Майи (WC) из Бразилии.
В парном разряде Ольга Савчук со своей напарницей румынкой Ралукой Олару проиграли словенке Андрее Клепак и испанке Марии Хосе Мартинес Санчес.

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.
Второй круг
Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) —Элина СВИТОЛИНП (Украина, 9) -7:5, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия, 17) — Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:7(3), 6:2, 6:0
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной
Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификации
Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге
Майами. Свитолина стартовала с победы
Свитолина покидает турнир в Майами
Цуренко не смогла доиграть первый сет на старте турнира в Майами
Свитолина стартовала с победы на турнире в Майами
Индиан-Уэллсе. Бек обыграла Маттек-Сэндс и стала соперницей Свитолиной
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте
Хаас: Может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами
Майами. Савчук в паре с Олару не пробились во второй круг
Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге
Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Последние новости спорта

09:59 Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте 77 | Теннис / Главные новости спорта

20:15 Француз Насер Буанни выиграл четвертый этап велогонки «Вуэльта Каталонии» (+Видео) 251 | Велоспорт

19:37 Хаас: Может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами 153 | Теннис

19:27 Майами. Савчук в паре с Олару не пробились во второй круг 148 | Теннис

19:09 Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге 156 | Теннис / Главные новости спорта

16:42 Льюис Хэмилтон: Чем больше соперников, тем лучше 144 | Формула-1

16:21 НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто» 274 | Баскетбол / Видео

16:09 Анна Музычук: На чемпионат мира был билет в один конец Львов - Тегеран 167 | Шахматы

15:44 Ломаченко не прочь «натаскать» Макгрегора в боксе 169 | Бокс

15:29 Анна Волошина: Раньше синхронистки выглядели, как трансвеститы разукрашенные 153 | Синхронное плавание

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка





Топ-новости недели

Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте
Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге
Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (434)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги