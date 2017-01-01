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Майами. Савчук в паре с Олару не пробились во второй круг

Майами. Савчук в паре с Олару не пробились во второй круг

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (41-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей румынкой Ралукой Олару (55) потерпели поражение от словенки Андреи Клепак (27) и испанки Марии Хосе Мартинес Санчес (36) со счетом 2:6, 4:6.

За 1 час 12 минут игрового времени Савчук и Олару  реализовали один брейк-пойнт из трех, а соперницы – четыре из девяти. На их счету один эйс и одна двойная ошибка. Словенка с испанкой навылет не подавали и на подаче не ошибались.


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