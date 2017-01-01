На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге

Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

30-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (LD), занимающая в мировом рейтинге 94-е место, проиграла в трех сетах 29-й ракетке мира, 35-летней хорватке Мирьяне Лучич-Барони (26). Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу хорватки со счетом 6:2, 2:6, 7:6(2).

Соперницы взяли по четыре подачи друг друга, выполнили по четыре эйса, при этом Катерина допустила четыре двойных ошибки, а Мирьяна – пять. Это была первая победа хорватки в трех матчах с украинкой.

Бондаренко завершила выступление, заработав 35 рейтинговых очков и $22,325 призовых.

Напомним, на прошлогоднем турнире в Майами Катерина завершила выступление в первом круге, проиграв россиянке Дарье Касаткиной (2:6, 6:1, 2:6).

Соперницей Лучич-Барони в третьем круге станет победительница матча Агнешка Радваньска (Польша, 5) — Ван Цян (Китай).

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.
Второй круг
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) - Катерина Бондаренко (Украина, LD) — 6:2, 2:6, 7:6(2)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификации
Australian Open. Плишкова програла Лучич-Барони в ¼ финала
Пекин. Лисицки во второй круге и ожидает победительницу матча Свитолина - Мария
Майами. Бондаренко уступила Касаткиной в первом круге
Финалистка «Ролан Гаррос»-2014 Халеп проиграла во втором круге
Доха. Павлюченкова проиграла 110-й ракетке мира Лучич-Барони
Майами. Катерина Бондаренко уступила Хантуховой во втором круге
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Хаас: Может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами
Майами. Савчук в паре с Олару не пробились во второй круг
Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге
Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)
Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Последние новости спорта

20:15 Француз Насер Буанни выиграл четвертый этап велогонки «Вуэльта Каталонии» (+Видео) 161 | Велоспорт

19:37 Хаас: Может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами 118 | Теннис

19:27 Майами. Савчук в паре с Олару не пробились во второй круг 117 | Теннис

19:09 Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге 110 | Теннис / Главные новости спорта

16:42 Льюис Хэмилтон: Чем больше соперников, тем лучше 121 | Формула-1

16:21 НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто» 176 | Баскетбол / Видео

16:09 Анна Музычук: На чемпионат мира был билет в один конец Львов - Тегеран 139 | Шахматы

15:44 Ломаченко не прочь «натаскать» Макгрегора в боксе 140 | Бокс

15:29 Анна Волошина: Раньше синхронистки выглядели, как трансвеститы разукрашенные 128 | Синхронное плавание

14:56 Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео) 197 | Теннис / Видео

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка





Топ-новости недели

Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге
Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
Украинцы завоевали две медали на турнире по спортивной гимнастике в Баку








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (433)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги