Майами. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
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