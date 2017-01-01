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Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны

Матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами (штат Флорида, США) был прерван из-за появления на стадионе крупной игуаны.

Инцидент произошел во время встречи между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы.

Ящерица сначала забралась на табло, а затем оказалась на корте. После того, как сотрудники стадиона поймали игуану, встреча продолжилась.

Матч завершился победой Веселы со счетом 6:7(5), 6:3, 7:5.
По материалам: lenta.ru
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