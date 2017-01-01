Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами (штат Флорида, США) был прерван из-за появления на стадионе крупной игуаны.



Инцидент произошел во время встречи между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы.



Ящерица сначала забралась на табло, а затем оказалась на корте. После того, как сотрудники стадиона поймали игуану, встреча продолжилась.



Матч завершился победой Веселы со счетом 6:7(5), 6:3, 7:5. Матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами (штат Флорида, США) был прерван из-за появления на стадионе крупной игуаны.Инцидент произошел во время встречи между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы.Ящерица сначала забралась на табло, а затем оказалась на корте. После того, как сотрудники стадиона поймали игуану, встреча продолжилась.