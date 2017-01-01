Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в одиночном разряде проходили матчи первого круга.32-летняя американка( WC), занимающая в мировом рейтинге 158-ю строчку, нанесла поражение 37-й ракетке мира, 20-летней чешкесо счетом 6:3, 4:6, 6:4.Поединок длился 2 часа 26 минут. Маттек-Сэндс реализовала шесть брейк пойнтов из восьми, Синякова – пять из 13-ти. Победительница один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а ее соперница выполнила пять эйсов и допустила шесть двойных. Теперь счет в их личных встречах стал равным – 1:1.Во втором круге соперницей Маттек-Сэндс будет десятая ракетка мира, 22-летняя украинка, которая получила девятый номер посева и первый круг пропускает.В противостоянии Свитолиной и Маттек-Сэндс лидирует украинка со счетом 2:0.Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:3, 4:6, 6:4