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Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной

Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в одиночном разряде проходили матчи первого круга.

32-летняя американка Бетани Маттек-Сэндс ( WC), занимающая в мировом рейтинге 158-ю строчку, нанесла поражение 37-й ракетке мира, 20-летней чешке Катержине Синяковой со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Поединок длился 2 часа 26 минут. Маттек-Сэндс реализовала шесть брейк пойнтов из восьми, Синякова – пять из 13-ти. Победительница один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а ее соперница выполнила пять эйсов и допустила шесть двойных. Теперь счет в их личных встречах стал равным – 1:1.

Во втором круге соперницей Маттек-Сэндс будет десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, которая получила девятый номер посева и первый круг пропускает.

В противостоянии Свитолиной и Маттек-Сэндс лидирует украинка со счетом 2:0.

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.
Первый круг
Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:3, 4:6, 6:4

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