На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру

Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру

Во время пресс-конференции российской теннисистки Елены Весниной, ставшей победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, организаторы забрали чемпионский кубок, чтобы вручить его швейцарцу Роджеру Федереру, выигравшему мужской турнир.

Награда в Индиан-Уэллсе одна на двоих — ее получают победители мужского и женского турниров.

В финале Веснина обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову — 6:7, 7:5, 6:4. Федерер в финале победил своего соотечественника Стэна Вавринку — 6:4, 7:5.


Фото: Twitter BNP Paribas Open

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Джокович обыграл Федерера в финале
Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Весниной в первом круге
Федерер не рассчитывал взять титул в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова
Индиан-Уэллс. Долгополов уступил Федереру в полуфинале
Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Кербер проиграла Весниной и не сыграет с Винус Уильямс ¼ финала
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру
Цуренко не смогла доиграть первый сет на старте турнира в Майами
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
Федерер не рассчитывал взять титул в Индиан-Уэллсе

Последние новости спорта

18:44 Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» 82 | Велоспорт

16:55 Формула-1. Гран-при Австралии: превью 108 | Формула-1

16:42 Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру 106 | Теннис

16:07 Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018 118 | Хоккей

15:52 Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в Пхенчхане 103 | Биатлон

15:43 Эррол Спенс: для Кличко настало время передать эстафету 121 | Бокс

12:10 Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20 226 | Бокс / Главные новости спорта

11:25 Промоутер Сондерса подтвердил факт переговоров о бое с Головкиным 147 | Бокс

11:13 Решение о выступлении игроков НХЛ на ОИ-2018 еще не принято 129 | Хоккей

10:54 Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане 140 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)





Топ-новости недели

Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
Украинцы завоевали две медали на турнире по спортивной гимнастике в Баку
Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (417)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги