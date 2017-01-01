Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру

Во время пресс-конференции российской теннисистки Елены Весниной, ставшей победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, организаторы забрали чемпионский кубок, чтобы вручить его швейцарцу Роджеру Федереру, выигравшему мужской турнир.



Награда в Индиан-Уэллсе одна на двоих — ее получают победители мужского и женского турниров.



В финале Веснина обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову — 6:7, 7:5, 6:4 . Федерер в финале победил своего соотечественника Стэна Вавринку — 6:4, 7:5

Фото: Twitter BNP Paribas Open Во время пресс-конференции российской теннисистки, ставшей победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, организаторы забрали чемпионский кубок, чтобы вручить его швейцарцу, выигравшему мужской турнир.Награда в Индиан-Уэллсе одна на двоих — ее получают победители мужского и женского турниров.