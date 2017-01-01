Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 проходят матчи первого круга.94-я ракетка мира, 30-детняя украинкаодержала победу над обладательницей wild card, 19-летней испанкой, занимающей в мировом рейтинге 316-ю строчку, со счетом 6:4, 7:5.Теннисистки играли 1 час 23 минуты. Бондаренко выиграла шесть геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Катерина выполнила три эйса и допустила две двойных ошибки, а соперница один раз подала навылет и совершила восемь двойных ошибок. Это была вторая победа украинки в двух встречах с испанкой.Во втором круге соперницей Бондаренко будет 29-я ракетка мира, 35-летняя хорватка Мирьяна Лучич-Барони (26), которая первый круг пропускает.Катерина Бондаренко (Украина) - Паула Бадоса Жиберт (Испания) – 6:4, 7:5.