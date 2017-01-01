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Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open проходит квалификация.
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
31-летний украинец Сергей Стаховский (16), занимающий в мировом рейтинге 111-е место, не прошел в финальный раунд квалификации, потерпев поражение от 85-й ракетки мира, 27-летнего румына Раду Албота (6). Поединок продолжался 1 час 50 минут и завершился в пользу румына со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Стаховский взял три подачи соперника и упустил пять своих. На счету Сергея шесть эйсов и четыре двойных ошибки, а Албот один раз подал навылет и три раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

Таким образом, в основной сете турнира будет только один украинский теннисист – Александр Долгополов, который будет стартовать в матче против 33-летнего Малека Жазири из Туниса, занимающего в мировом рейтинге 53-е место. Ранее теннисисты не встречались.

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