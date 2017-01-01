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Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)
Официальный сайт Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представил подборку лучших ударов на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США).

В подборку вошли удары в исполнении британца Энди Маррея, аргентинца Хуана мартина Дель Потро, австралийца Ника Кирьоса, серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.


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