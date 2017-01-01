Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификации

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 проходит квалификация.113-я ракетка мира, 23-детняя украинка(24) не смогла преодолеть барьер первого раунда, проиграв 148-му номеру рейтинга WTA, 36-летней итальянкесо счетом 3:6, 0:6.Теннисистки играли ровно 1 час. Скьявоне сделала пять брейков, а Козлова не сумела реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов. Катерина ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче, в то время как Франческа выполнила три эйса при трех двойных ошибках. Теперь в их личном противостоянии итальянка лидирует – 2:0.Отметим, что в основной сетке турнира в Майами сыграют три украинских теннисистки.Элина Свитолина получила девятый номер посева и первый круг пропускает. Соперницей Элины во втором круге станет победительница матча Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) - Катержина Синякова (Чехия).Леся Цуренко будет стартовать в матче против 166-го номера рейтинга WTA Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии.Катерина Бондаренко поспорит за выход во второй круг с испанкой Паулой Бадосой (WC), занимающей в рейтинге WTA 316-ю строчку.