На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификации
Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификацииВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 проходит квалификация.

113-я ракетка мира, 23-детняя украинка Катерина Козлова (24) не смогла преодолеть барьер первого раунда, проиграв 148-му номеру рейтинга WTA, 36-летней итальянке Франческе Скьявоне со счетом 3:6, 0:6.

Теннисистки играли ровно 1 час. Скьявоне сделала пять брейков, а Козлова не сумела реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов. Катерина ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче, в то время как Франческа выполнила три эйса при трех двойных ошибках. Теперь в их личном противостоянии итальянка лидирует – 2:0.

Отметим, что в основной сетке турнира в Майами сыграют три украинских теннисистки.
Элина Свитолина получила девятый номер посева и первый круг пропускает. Соперницей Элины во втором круге станет победительница матча Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) - Катержина Синякова (Чехия).

Леся Цуренко будет стартовать в матче против 166-го номера рейтинга WTA Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии.

Катерина Бондаренко поспорит за выход во второй круг с испанкой Паулой Бадосой (WC), занимающей в рейтинге WTA 316-ю строчку.


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Скьявоне в первом раунде квалификации
Катерина Козлова проиграла на старте турнира в Куала-Лумпуре
Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
Катерина Козлова стартовала с победы на турнире в Сеуле
Майами. Козлова проиграла Пиронковой в первом круге
Козлова вышла в основную сетку турнира в Майами
Майами. Козлова вышла во второй раунд квалификации в Майами
Катерина Козлова стартовала с поражения на турнире в Тайбэе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификации
Cтаховский вышел во второй круг квалификации на «Мастерсе» в Майами
Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Последние новости спорта

23:31 Майами. Катерина Козлова выбывает в первом круге квалификации 103 | Теннис

21:33 Cтаховский вышел во второй круг квалификации на «Мастерсе» в Майами 129 | Теннис

19:02 Женская сборная Украины по гандболу – четвертая на турнире в Гданьске 141 | Игровые виды спорта

18:35 Итальянец Чимолай победил на первом этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» 145 | Велоспорт

17:07 Валттери Боттас: Борьба за победу невероятно мотивирует 174 | Формула-1

16:53 Экклстоун: Хэмилтон может объявить об отставке 166 | Формула-1

15:42 Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте 187 | Гимнастика / Главные новости спорта

14:39 Мартен Фуркад: Уверен, что никогда не смогу повторить такой сезон 172 | Биатлон

14:04 Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса 354 | Бокс / Видео

13:44 Брынзак: Самые памятные моменты сезона - финиш Пидгрушной в эстафете на ЧМ и самострел Джимы 205 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)





Топ-новости недели

Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте
Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й
Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (381)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги