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Cтаховский вышел во второй круг квалификации на «Мастерсе» в Майами
Cтаховский вышел во второй круг квалификации на «Мастерсе» в МайамиВ Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open проходит квалификация.

111-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный на данной стадии под 16-м номером, в трех сетах обыграл 28-летнего Эрнеста Гулбиса из Латвии, занимающего в мировом рейтинге 172-е место, со счетом 6:7(3), 6:4, 6:0.

Поединок длился 1 час 56 минут. Стаховский взял пять подач Гулбиса и не удержал одну свою. Оба соперника выполнили по семь эйсов, при этом Сергей допустил три двойных ошибки, а Эрнест – шесть. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал равным – 3:3.

Во втором круге квалификации соперником Стаховского станет победитель матча Раду Албот (Румыния, 6) – Элиаш Имер (Швеция).
 
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