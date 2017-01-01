Cтаховский вышел во второй круг квалификации на «Мастерсе» в Майами

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open проходит квалификация.



111-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный на данной стадии под 16-м номером, в трех сетах обыграл 28-летнего Эрнеста Гулбиса из Латвии, занимающего в мировом рейтинге 172-е место, со счетом 6:7(3), 6:4, 6:0.



Поединок длился 1 час 56 минут. Стаховский взял пять подач Гулбиса и не удержал одну свою. Оба соперника выполнили по семь эйсов, при этом Сергей допустил три двойных ошибки, а Эрнест – шесть. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал равным – 3:3.



Во втором круге квалификации соперником Стаховского станет победитель матча Раду Албот (Румыния, 6) – Элиаш Имер (Швеция).



В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open проходит квалификация.111-я ракетка мира, 31-летний украинец, посеянный на данной стадии под 16-м номером, в трех сетах обыграл 28-летнегоиз Латвии, занимающего в мировом рейтинге 172-е место, со счетом 6:7(3), 6:4, 6:0.Поединок длился 1 час 56 минут. Стаховский взял пять подач Гулбиса и не удержал одну свою. Оба соперника выполнили по семь эйсов, при этом Сергей допустил три двойных ошибки, а Эрнест – шесть. Теперь счет в личных встречах теннисистов стал равным – 3:3.Во втором круге квалификации соперником Стаховского станет победитель матча Раду Албот (Румыния, 6) – Элиаш Имер (Швеция).