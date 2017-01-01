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Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и опустился на 67-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца. Один пункт потерял Сергей Стаховский (110-й), семь – Илья Марченко (116-й).
 
В Топ-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Японец Кеи Нишикори стал четвертой ракеткой мира, сместив на 5-е место канадца Милоша Раонича. Швейцарец Роджер Федерер после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) поднялся на четыре пункта и стал шестой ракеткой мира. Одну позицию потерял испанец Рафаэль Надаль (7-й), по две – хорват Марин Чилич (9) и француз Жо-Вилфрид Цонга (10).

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Доковича  с 2215 очков до 3090.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.03 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12005 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8915
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5705
4 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4730
5 (4).  Милош Раонич (Канада) – 4480
6 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 4305
7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) —  4145
8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3465
9 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3420
10 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3310

67 (64). Александр Долгополов (Украина) – 765
111 (110). Сергей Стаховский (Украина) –  534
116 (109). Илья Марченко (Украина) – 507

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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