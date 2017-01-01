Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский ослабили свои позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и опустился на 67-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца. Один пункт потерял Сергей Стаховский (110-й), семь – Илья Марченко (116-й).



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Японец Кеи Нишикори стал четвертой ракеткой мира, сместив на 5-е место канадца Милоша Раонича. Швейцарец



Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Доковича с 2215 очков до 3090.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.03 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12005 очков

2 (2).

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5705

4 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4730

5 (4). Милош Раонич (Канада) – 4480

6 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 4305

7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4145

8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3465

9 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3420

10 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3310

…

67 (64). Александр Долгополов (Украина) – 765

111 (110). Сергей Стаховский (Украина) – 534

116 (109). Илья Марченко (Украина) – 507



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 20 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему лишь один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял три позиции и опустился на 67-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца. Один пункт потерял Сергей Стаховский (110-й), семь – Илья Марченко (116-й).В Топ-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Японец Кеи Нишикори стал четвертой ракеткой мира, сместив на 5-е место канадца Милоша Раонича. Швейцарец Роджер Федерер после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) поднялся на четыре пункта и стал шестой ракеткой мира. Одну позицию потерял испанец Рафаэль Надаль (7-й), по две – хорват Марин Чилич (9) и француз Жо-Вилфрид Цонга (10).Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Доковича с 2215 очков до 3090.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12005 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 89153 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 57054 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 47305 (4). Милош Раонич (Канада) – 44806 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 43057 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 41458 (9). Доминик Тим (Австрия) – 34659 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 342010 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 331067 (64). Александр Долгополов (Украина) – 765111 (110). Сергей Стаховский (Украина) – 534116 (109). Илья Марченко (Украина) – 507