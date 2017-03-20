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Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место

Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 20 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 10-я ракетка мира. Леся Цуренко сохранила 41-ю позицию. Катерина Бондаренко потеряла 19 позиций и опустилась на 94-ю строчку.
 
Во второй сотне мирового рейтинга на два пункта поднялась Катерина Козлова и теперь занимает 113-е место.

В Топ-10 мирового рейтинге также произошли изменения. Немка Анжелика Кербер возглавила рейтинг, сместив на вторую строчку американку Серену Уильямс. Словачка Доминика Цибулкова стала четвертой ракеткой мира, опередив румынку Симону Халеп, потерявшую один пункт. На одну позицию поднялась испанка Гарбин Мугуруса (6-я) и россиянка Светлана Кузнецова (7-я).

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 20.03.2017г.:
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7515 очков
2 (1). Серена Уильямс (США) –  7130
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640
4 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5160
5 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5022
6 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4790
7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4555
8 (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4345
9 (9). Мэдисон Кис (США) – 4007
10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3850

41 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1295
94 (75). Катерина Бондаренко (Украина) –  645
113 (115). Катерина Козлова (Украина) – 523

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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