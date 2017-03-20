Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 20 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
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