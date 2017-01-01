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Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова
В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open в одиночном разряде состоялся финальный матч между россиянками Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой.
Веснина одержала победу со счетом 6:7(6), 7:5, 6:4.
Этот титул стал для Весниной первым в сезоне и третьим в карьере.
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