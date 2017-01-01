На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 состоялись финальный матч.

30-летняя россиянка Елена Веснина (14), занимающая в рейтинге WTA 15-е место, одержала волевую победу над своей 31-летней соотечественницей, восьмой ракеткой мира Светланой Кузнецовой (8) со счетом 6:7(6), 7:5, 6:4.
 Теннисистки провели на корте 3 часа 1 минуту. По ходу поединка обе соперницы имели по 18 брейкзпойнтов, из которых Веснина реализовала девять, а Кузнецова – семь. Победительница три раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок против девяти эйсов и восьми двойных у Кузнецовой. После этой победы Веснина вышла вперед в их личном противостоянии – 2:1.
Титул, завоеванный на турнире а Индиан-Уэллсе стал для Весниной первым в сезоне и третьим в карьере. Победительница получит1000 рейтинговых очков и $1,175,505 призовых.


Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Финал
Елена Веснина (Россия, 14) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) — 6:7(6), 7:5, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Индиан-Уэллс. Кузнецова обыграла Плишкову и в финале встретится с Весниной
Индиан-Уэллс. Веснина обыграла Винус Уильямс и стала последней полуфиналисткой
Индиан-Уэллс. Кузнецова победила Павлюченкову и вышла в полуфинал
Индиан-Уэллс. Павлюченкова и Кузнецова встретятся в четвертьфинале
Индиан-Уэллс. Кербер проиграла Весниной и не сыграет с Винус Уильямс ¼ финала
Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Симона Халеп победила на турнире в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Козлова проиграла Весниной в первом круге
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с Вавринкой
Вавринка стал первым финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Джек Сок: Если выберу верную стратегию, то смогу победить Федерера
Индиан-Уэллсе. Сок не пустил Нишикори в полуфинал

Последние новости спорта

23:44 Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе 81 | Теннис

21:40 УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» стал вторым финалистом 118 | Хоккей

18:51 Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео) 258 | Биатлон / Видео

17:56 Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях 180 | Бокс / Фото

17:17 Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й 210 | Биатлон / Главные новости спорта

16:38 Мартен Фуркад: Рад, что судьи приняли во внимание мою умственную отсталость 266 | Биатлон

16:22 Мартен Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в масс-стартах; Семенов – 20-й 162 | Биатлон

15:55 Фуркад взял пустые обоймы на масс-старт в Холменколлене 170 | Биатлон

15:32 Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й 269 | Биатлон / Главные новости спорта

14:18 Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая 224 | Биатлон / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)





Топ-новости недели

Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й
Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая
Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая
Норвежка Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (361)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги