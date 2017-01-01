Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 состоялись финальный матч.30-летняя россиянка(14), занимающая в рейтинге WTA 15-е место, одержала волевую победу над своей 31-летней соотечественницей, восьмой ракеткой мира Светланой Кузнецовой (8) со счетом 6:7(6), 7:5, 6:4.Теннисистки провели на корте 3 часа 1 минуту. По ходу поединка обе соперницы имели по 18 брейкзпойнтов, из которых Веснина реализовала девять, а Кузнецова – семь. Победительница три раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок против девяти эйсов и восьми двойных у Кузнецовой. После этой победы Веснина вышла вперед в их личном противостоянии – 2:1.Титул, завоеванный на турнире а Индиан-Уэллсе стал для Весниной первым в сезоне и третьим в карьере. Победительница получит1000 рейтинговых очков и $1,175,505 призовых.Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.ФиналЕлена Веснина (Россия, 14) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) — 6:7(6), 7:5, 6:4