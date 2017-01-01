Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с Вавринкой

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Десятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер (9) вышел в финал, одержав победу над 24-летним американцем Джеком Соком (17), занимающим в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:1, 7:6(4).



Поединок продолжался 1 час 14 минут. Федерер реализовал два брейк-пойнта из трех и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера восемь эйсов и две двойных ошибки, а Сок четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа швейцарца в трех встречах с американцем.



В финале Федереру предстоит сразиться со своим 31-летним соотечественником, третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой (3), который



На данный момент в личном противостоянии Федерера и Вавринки лидирует Роджер – 19:3.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

½ финала

Роджер Федерер (Швейцария, 9) - Джек Сок (США, 17) — 6:1, 7:6(4) В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Десятая ракетка мира, 35-летний швейцарец(9) вышел в финал, одержав победу над 24-летним американцем(17), занимающим в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:1, 7:6(4).Поединок продолжался 1 час 14 минут. Федерер реализовал два брейк-пойнта из трех и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера восемь эйсов и две двойных ошибки, а Сок четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа швейцарца в трех встречах с американцем.В финале Федереру предстоит сразиться со своим 31-летним соотечественником, третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой (3), который обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (21).На данный момент в личном противостоянии Федерера и Вавринки лидирует Роджер – 19:3.Роджер Федерер (Швейцария, 9) - Джек Сок (США, 17) — 6:1, 7:6(4)