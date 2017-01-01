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Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с Вавринкой
Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с ВавринкойВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Десятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер (9) вышел в финал, одержав победу над 24-летним американцем Джеком Соком (17), занимающим в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:1, 7:6(4).

Поединок продолжался 1 час 14 минут. Федерер реализовал два брейк-пойнта из трех и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера восемь эйсов и две двойных ошибки, а Сок четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа швейцарца в трех встречах с американцем.

В финале Федереру предстоит сразиться со своим 31-летним соотечественником, третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой (3), который обыграл испанца  Пабло Карреньо-Бусту (21).

На данный момент в личном противостоянии Федерера и Вавринки лидирует Роджер – 19:3.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
½ финала
Роджер Федерер (Швейцария, 9) - Джек Сок (США, 17) — 6:1, 7:6(4)
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