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Вавринка стал первым финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Вавринка стал первым финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

Третья ракетка мира, 31-летний швейцарец Стэн Вавринка (3) вышел в финал после победы над 25-летним испанцем Пабло Карреньо-Бустой (21), занимающисм в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 6:3, 6:2.

Поединок длился 1 час 4 минуты. Вавринка сделал три брейка, а Карреньо-Буста не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Стэн выполнил четыре эйса, его соперник – три, при этом оба избежали ошибок на подаче. Это была третья победа швейцарца в трех встречах с испанцем.

Соперник Вавринки по финалу определится в матче Роджер Федерер (Швейцария, 9) - Джек Сок (США, 17).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
½  финала
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21) – 6:3, 6:2
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