Джек Сок: Если выберу верную стратегию, то смогу победить Федерера

Американский теннисист Джек Сок,



«Мой первый полуфинал в одном из моих любимых турниров года! — приводит слова Сока официальный сайт АТР. — Это особенные чувства – впервые выйти в полуфинал на домашнем «Мастерсе», перед своими болельщиками. Здесь так здорово. Зрители действительно поддерживают меня, и не только меня, но и всех американских игроков. Когда так хорошо себя чувствуешь, нужно продолжать играть для них.



Против Роджера Федерера я играл здесь, в Индиан-Уэллсе, и в Базеле пару лет назад. Думаю, тогда у меня было не много шансов на победу. Теперь все изменилось. Да, Федерер играет в невероятный теннис не только в этом году, но и на этой неделе. С другой стороны, я тоже играю уверенно, как мне кажется. Если буду играть правильно и следовать верной стратегии, то, думаю, смогу победить». Американский теннисист Джек Сок, обыгравший в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе японца Кея Нишикори, поделился впечатлениями после первой в карьере победы над игроком из топ-5 и рассказал о шансах в полуфинальном матче со швейцарцем Роджером Федерером «Мой первый полуфинал в одном из моих любимых турниров года! — приводит слова Сока официальный сайт АТР. — Это особенные чувства – впервые выйти в полуфинал на домашнем «Мастерсе», перед своими болельщиками. Здесь так здорово. Зрители действительно поддерживают меня, и не только меня, но и всех американских игроков. Когда так хорошо себя чувствуешь, нужно продолжать играть для них.Против Роджера Федерера я играл здесь, в Индиан-Уэллсе, и в Базеле пару лет назад. Думаю, тогда у меня было не много шансов на победу. Теперь все изменилось. Да, Федерер играет в невероятный теннис не только в этом году, но и на этой неделе. С другой стороны, я тоже играю уверенно, как мне кажется. Если буду играть правильно и следовать верной стратегии, то, думаю, смогу победить».