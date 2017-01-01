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Индиан-Уэллсе. Федерер на отказе Кирьоса вышел в полуфинал

Индиан-Уэллсе. Федерер на отказе Кирьоса вышел в полуфинал

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Десятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер (9) вышел в полуфинал турнира на отказе своего соперника, 21-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего в мировом рейтинге 16-е место. Причиной отказа австралийца стало плохое самочувствие, вызванное отравлением.

Ранее Федерер и Кирьос встречались один раз в 2015 году на «Мастерсе» в Мадриде и тогда австралиец переиграл Роджера - 6:7(2), 7:6(5), 7:6(12).

В полуфинале соперником Федерера станет победитель матча Кеи Нишикори (Япония, 4) - Джек Сок (США, 17).
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