Индиан-Уэллсе. Федерер на отказе Кирьоса вышел в полуфинал

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.
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