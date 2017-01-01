Индиан-Уэллсе. Федерер на отказе Кирьоса вышел в полуфинал

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Десятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер (9) вышел в полуфинал турнира на отказе своего соперника, 21-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего в мировом рейтинге 16-е место. Причиной отказа австралийца стало плохое самочувствие, вызванное отравлением.



Ранее Федерер и Кирьос встречались один раз в 2015 году на «Мастерсе» в Мадриде и тогда австралиец переиграл Роджера - 6:7(2), 7:6(5), 7:6(12).



В полуфинале соперником Федерера станет победитель матча Кеи Нишикори (Япония, 4) - Джек Сок (США, 17).

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Десятая ракетка мира, 35-летний швейцарец(9) вышел в полуфинал турнира на отказе своего соперника, 21-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего в мировом рейтинге 16-е место. Причиной отказа австралийца стало плохое самочувствие, вызванное отравлением.Ранее Федерер и Кирьос встречались один раз в 2015 году на «Мастерсе» в Мадриде и тогда австралиец переиграл Роджера - 6:7(2), 7:6(5), 7:6(12).В полуфинале соперником Федерера станет победитель матча Кеи Нишикори (Япония, 4) - Джек Сок (США, 17).