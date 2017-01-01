Индиан-Уэллс. Возняцки зачехлила ракетку в четвертьфинале

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 состоялся третий четвертьфинальный матч.14-я ракетка мира, 26-летняя датчанка(13) потерпела поражение от 26-го номера мирового рейтинга, 23-летней француженки(28). Поединок продолжался 2 часа 33 минуты и завершился в пользу француженки со счетом 3:6, 7:6(4), 6:2.Возняцки выиграла пять геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Обе соперницы на подаче допустили по четыре двойных ошибки, при этом Каролин выполнила три эйса, а Кристина – пять. Это была четвертая победа француженки в четырех встречах с датчанкой.Соперница Младенович по полуфиналу определится в матче Винус Уильямс (США, 12) — Елена Веснина (Россия, 14).Кристина Младенович (Франция, 28) - Каролин Возняцки (Дания, 13) — 3:6, 7:6(4), 6:2