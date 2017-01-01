Последние новости спорта

14:07 Рафаэль Надаль: Сегодня Роджер был на голову сильнее меня 106 | Теннис

13:51 Джокович: В матче с Кирьосом сложно было занимать верную позицию на корте 104 | Теннис

13:37 Дальмайер: В этом сезоне я достигла гораздо большего, чем мечтала 96 | Биатлон

13:22 Попова и Беликов на 11-м месте после короткого танца на юниорском ЧМ в Тайване 113 | Фигурное катание

13:02 Турниры WTA выразили заинтересованность в выдаче wild-card Шараповой 115 | Теннис

12:43 Дэйна Уайт: Я не буду препятствовать бою Мейвезера и МакГрегора 99 | Бокс

12:14 Беллью может потребоваться операция на руке 95 | Бокс

11:58 НХЛ. «Филадельфия» всухую обыграла «Питтсбург», «Калгари» проиграл «Бостону» и другие результаты 94 | Хоккей

11:16 НБА. «Финикс» проиграл «Сакраменто», «Вашингтон» - «Далласу», «Хьюстон» разгромил «Лейкерс» и другие результаты 95 | Баскетбол