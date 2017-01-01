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Джокович: В матче с Кирьосом сложно было занимать верную позицию на корте
Джокович: В матче с Кирьосом сложно было занимать верную позицию на кортеСерб Новак Джокович прокомментировал поражение от австралийца Ника Кирьоса в 1/8 финала «Мастрерса» в Индиан-Уэллсе со счетом 4:6, 6:7 (3:7). Кирьос прервал 19-матчевую победную серию Новака на этих соревнованиях.

«Моя победная серия в Индиан-Уэллсе была удивительной. Я горжусь ею, но рано или поздно она должна была закончиться. К сожалению, это случилось сегодня, — цитирует Джоковича официальный сайт тура. - Ник вновь, как и в Акапулько несколько недель назад, подавал просто прекрасно. У меня не получалось хорошо принимать мяч на его первой и второй подачах. Это и стало решающим. Он играл в своем стиле, агрессивно и мощно подавал как первым, так и вторым мячом. Сложно было ему противостоять в такой ситуации.

Я старался читать его первую подачу: направит ли он ее со скоростью 140 миль в час в линию или же постарается попасть в угол. Сложно было занимать верную позицию на корте. Приходилось гадать. Но и на приеме второй подачи ничего не получалось, потому что она у него проходила очень точно».
По материалам: Чемпионат.com
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