Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринка, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)





На пути в четвертьфинал



Вашему внимаю предлагаются лучшие моменты этих матчей.









В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open завершились матчи 1/8 финала.На пути в четвертьфинал Роджер Федерер (Швейцария) победил Рафаэля Надаля (Испания), Стэн Вавринка (Швейцария) одолел Йосихито Нисиоку (Япония) Новак Джокович (Сербия) сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, потерпев поражение от австралийца Ника Кирьоса.Вашему внимаю предлагаются лучшие моменты этих матчей.