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Индиан-Уэллс. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Кирьосу

Индиан-Уэллс. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Кирьосу

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб Новак Джокович (2) потерпел поражение от 21-летнего астралийца Ника Кирьоса (15), занимающего в мировом рейтинге 16-е место. Поединок продолжался 1 час 51 минуту и завершился победой австралийца со счетом 6:4, 7:6(3).

За время игры Джокович не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, а Кирьос реализовал один брейк-пойнт из пяти. Новак три раза подал навылет и избежал ошибок на подаче, а его соперник выполнил 14 эйсов и допустил четыре двойных ошибки. Благодаря этой победе австралиец сравнял счет в личном противостоянии с Джоковичем – 1:1.

За выход в полуфинал турнира Кирьос сразится со швейцарцем Роджером Федерером (9), который победил испанца Рафаэля Надаля (5).

Ранее Кирьос и Федерер встречались один раз и тогда сильнее был Роджер.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Четвертый круг
Ник Кирьос (Австралия, 15) — Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:4, 7:6(3)
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