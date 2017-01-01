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Свитолина: В матче с Мугурусой присутствовал момент психологического напряжения

Свитолина: В матче с Мугурусой присутствовал момент психологического напряжения

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от испанки Гарбин Мугурусы в матче четвертого круга турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Сегодня присутствовал момент психологического напряжения. Когда я проснулась утром, то чувствовала себя уставшей, и мне нужно было победить эту усталость. Были перепады в игре, но мне необходимо было и это перебороть. У меня было ощущение, что я делаю правильные вещи на корте, а по ходу матча у меня появлялись шансы.

Но есть много положительных моментов, которые я могу извлечь для себя из такого матча, как сегодняшний. И я могу гордиться собой, что я все равно могла побороться в такие дни. За последнее время у меня было несколько потрясающих матчей, я ими горжусь и могу двигаться вперед».
 
Напомним, Свитолина последней из украинок завершила выступление в одиночном разряде на турнире Индиан-Уэллсе. В первом круге  выбыли из борьбы Катерина Бондаренко и Леся Цуренко.
В парном разряде не смогли преодолеть барьер первого круга Элина Свитолина и Ольга Савчук, во втором круге – Катерина Бондаренко.
По материалам: btu.org.ua
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