Свитолина: В матче с Мугурусой присутствовал момент психологического напряжения

Напомним, Свитолина последней из украинок завершила выступление в одиночном разряде на турнире Индиан-Уэллсе. В первом круге выбыли из борьбы Катерина Бондаренко и Леся Цуренко.

В парном разряде не смогли преодолеть барьер первого круга Элина Свитолина и Ольга Савчук, во втором круге – Катерина Бондаренко.