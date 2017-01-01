Свитолина: В матче с Мугурусой присутствовал момент психологического напряжения

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от испанки Гарбин Мугурусы в матче четвертого круга турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.
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