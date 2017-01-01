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Индиан-Уэллс. Джокович обыграл Дель Потро в третьем круге, Димитров проиграл Соку и другие результаты
В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.

Новак Джокович (Сербия)

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб Новак Джокович (2) в трех сетах переиграл 28-летнего аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом — 7:5, 4:6, 6:1.

Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из 13-ти, Дель Потро – три из четырех. Новак выполнил четыре эйса при одной двойной ошибке против 13-ти эйсов и трех двойных у соперника. Теперь счет их личных встреч стал 13:4 в пользу серба.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет против 16-й ракетки мира, 21-летнего австралийца Ника Кирьоса (15), который победил немца Александра Зверева (18) – 6:3, 6:4.

Ранее Джокович и Кирьос встречались один раз и тогда сильнее был австралиец.

Григор Димитров (Болгария)

Не смог пробиться в 1/8 финала 25-летний болгарин Григор Димитров (12). 13-я ракетка мира проиграл 24-летнему американцу Джеку Соку, занимающему в мировом рейтинге 18-е место. Поединок длился 2 часа 26 минут и завершился в пользу американца со счетом  3:6, 6:3, 7:6(7).

За время игры соперники сделали по два брейка. Димитров выполнил 14 эйсов при четырех двойных ошибках, а Сок восемь раз подал навылет и совершил пять двойных. Счет личных встреч теннисистов стал 3:1 в пользу американца.

За выход в ¼ финала Сок сыграет с Малеком Жазири из Туниса, который победил американца Тейлора Фритца ( WC) — 6:4, 3:6, 6:3.

Ранее Сок и Жазири встречались один раз, и тогда победил американец.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) - Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 31) — 7:5, 4:6, 6:1
Ник Кирьос (Австралия, 15) — Александр Зверев (Германия, 18) – 6:3, 6:4

Джек Сок (США, 17) — Григор Димитров (Болгария, 12) -  3:6, 6:3, 7:6(7)
Малек Жазири (Тунис) - Тейлор Фритц (США, WC) — 6:4, 3:6, 6:3

Кей Нисикори (Япония, 4) - Жиль Мюллер (Люксембург, 25) — 6:2, 6:2
Дональд Янг (США) - Люка Пуи (Франция, 14) — 6:4, 1:6, 6:3

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