Индиан-Уэллс. Джокович обыграл Дель Потро в третьем круге, Димитров проиграл Соку и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб(2) в трех сетах переиграл 28-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом — 7:5, 4:6, 6:1.Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из 13-ти, Дель Потро – три из четырех. Новак выполнил четыре эйса при одной двойной ошибке против 13-ти эйсов и трех двойных у соперника. Теперь счет их личных встреч стал 13:4 в пользу серба.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет против 16-й ракетки мира, 21-летнего австралийца(15), который победил немца(18) – 6:3, 6:4.Ранее Джокович и Кирьос встречались один раз и тогда сильнее был австралиец.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

Не смог пробиться в 1/8 финала 25-летний болгарин(12). 13-я ракетка мира проиграл 24-летнему американцу, занимающему в мировом рейтинге 18-е место. Поединок длился 2 часа 26 минут и завершился в пользу американца со счетом 3:6, 6:3, 7:6(7).За время игры соперники сделали по два брейка. Димитров выполнил 14 эйсов при четырех двойных ошибках, а Сок восемь раз подал навылет и совершил пять двойных. Счет личных встреч теннисистов стал 3:1 в пользу американца.За выход в ¼ финала Сок сыграет сиз Туниса, который победил американца( WC) — 6:4, 3:6, 6:3.Ранее Сок и Жазири встречались один раз, и тогда победил американец.Новак Джокович (Сербия, 2) - Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 31) — 7:5, 4:6, 6:1Ник Кирьос (Австралия, 15) — Александр Зверев (Германия, 18) – 6:3, 6:4Джек Сок (США, 17) — Григор Димитров (Болгария, 12) - 3:6, 6:3, 7:6(7)Малек Жазири (Тунис) - Тейлор Фритц (США, WC) — 6:4, 3:6, 6:3Кей Нисикори (Япония, 4) - Жиль Мюллер (Люксембург, 25) — 6:2, 6:2Дональд Янг (США) - Люка Пуи (Франция, 14) — 6:4, 1:6, 6:3