Индиан-Уэллс. Надаль обыграл Вердаско и встретится с Федерером в 1/8 финала

Пятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (5) победил своего 33-летнего соотечественника Фернандо Вердаско (26), занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 6:3, 7:5.
За выход в четвертьфинал турнира Надаль сразится с десятой ракеткой мира, 35-летним швейцарцем Роджереом Федерером (9).
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