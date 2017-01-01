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Индиан-Уэллс. Надаль обыграл Вердаско и встретится с Федерером в 1/8 финала
В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи третьего  круга.

Рафаэль Надаль (Испания)

Пятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (5) победил своего 33-летнего соотечественника Фернандо Вердаско (26), занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 6:3, 7:5.

За 1 час 29 минут игрового времени Надаль взял три подачи соперника и не удержал одну свою. Рафаэль выполнил один эйс и допустил одну двойную ошибку, а Фернандо навылет не подал ни разу и совершил семь двойных. Теперь счет их личных встреч стал 16:3 в ползу Рафаэля.

Роджер Федерер (Швейцария)

За выход в четвертьфинал турнира Надаль сразится с десятой ракеткой мира, 35-летним швейцарцем Роджереом Федерером (9).
Федерер стал участником 1/8 финала после победы на двух тай-брейках над 27-летним американцем Стивом Джонсоном, занимающим в рейтинге ATP 27-е место, со счетом 7:6(3), 7:6(4).
Поединок длился 1 час 34 минуты. Соперники держали свою подачу. Оба на подаче допустили по четыре двойных ошибки, при этом Роджер выполнил 12 эйсов, а Стив – три. Это была их вторая встреча и вторая победа швейцарца.

В противостоянии Надаля и Федерера впереди Рафаэль – 23:12.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Фернандо Вердаско (Испания, 26) – 6:3, 7:5
Роджер Федерер (Швейцария, 9) - Стив Джонсон (США) — 7:6(3), 7:6(4)
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