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Индиан-Уэллс. Возняцки обыграла Кис и в ¼ финала сыграет с Младенович

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи четвертого круга.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи четвертого круга.

26-летняя датчанка Каролин Возняцки (13), занимающая в мировом рейтинге 14-е место,как и прогнозировали специалисты ресурса http://betzona.ru, взяла верх над девятой ракеткой мира, 22-летней американкой Мэдисон Кис (9) со счетом 6:4, 6:4.

Теннисистки играли 1 час 32 минуты. Возняцки реализовала три брейк-пойнта из одиннадцати, Кис – один из шести. Навылет Каролин не подавала и допустила четыре двойных ошибки, а Мэдисон выполнила два эйса и три раза ошиблась на подаче. Это была вторая победа датчанки в двух встречах с американкой.
 
За выход в полуфинал соревнований Возняцки поспорит с 23-летней француженкой Кристиной Младенович (28), занимающей в мировом рейтинге 26-е место, которая победила американку Лорен Дэвис – 6:3, 6:3.

Ранее Возняцки и Младенович встречались три раза, но пока француженке не удавалось обыграть датчанку.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Четвертый круг
Каролина Возняцки (Дания, 13) - Мэдисон Кис (США, 9) —6:4, 6:4
Кристина Младенович (Франция, 28) - Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:3
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