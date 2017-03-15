Индиан-Уэллс. Павлюченкова и Кузнецова встретятся в четвертьфинале

25-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (19), занимающая в мировом рейтинге 21-е место, нанесла поражение пятой ракетке мира, 27-летней словачке Доминике Цибулковой (5) со счетом — 6:4, 3:6, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 7 минут. За это время Павлюченкова сделала шесть брейков и упустила четыре своих подачи. Анастасия выполнила восемь эйсов при пяти двойных ошибках, а Доминика ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 6:2 в пользу россиянки.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи четвертого круга.В четвертьфинале соревнований соперницей Павлюченковой будет ее соотечественница, восьмая ракетка мира(8), которая уверенно обыграла француженку(21) – 6:1, 6:4.В личном противостоянии россиянок лидирует Кузнецова – 5:3.Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) - Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — 6:4, 3:6, 6:2Светлана Кузнецова (Россия, 8) - Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:1, 6:4