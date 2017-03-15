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Индиан-Уэллс. Кербер проиграла Весниной и не сыграет с Винус Уильямс ¼ финала

Анжелика Кербер (Германия) и Елена Веснина (Россия)

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи четвертого круга.

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер (2) потерпела поражение от 15-го номера рейтинга WTA, 30-летней россиянки Елены Весниной (14) со счетом 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Кербер взяла две подачи Весниной и упустила пять своих. Обе соперницы допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Анжелика два раза подала навылет, а Елена – три. После этой победы россиянка до минимума сократила свое отставание в счете по личным встречам с немкой – 2:3.

В четвертьфинале турнира Веснина встретится с американкой Винус Уильямс (12), которая за 1 час 56 минут в трех сетах сломила сопротивление китаянки Пен Шуай (Q) – 3:6, 6:1, 6:3.

В очных встречах Весниной и Уильямс-старшей впереди россиянка – 3:2.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Четвертый круг
Елена Веснина (Россия, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 2) –  6:3, 6:3
Винус Уильямс (США, 12) - Пэн Шуай (Китай, Q) — 3:6, 6:1, 6:3

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