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Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Мугурусе в 1/8 финала

Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Мугурусе в 1/8 финала

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи четвертого круга.

Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под десятым номером, уступила в трех сетах седьмой ракетке мира, 23-летней испанке Гарбин Мугурусе (7). Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу испанки со счетом 7:6(5), 1:6, 6:0.

Свитолина выиграла пять геймов на подаче соперницы и проиграла шесть на своей. На счету Элины три эйса и четыре двойных ошибки, а Гарбин четыре раза подала навылет и три раза ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанка вышла вперед – 3:2.

Свитолина покидает турнир, заработав 120 рейтинговых очков и $77,265 призовых.

Напомним, в прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе Свитолина завершила выступление в третьем круге, проиграв итальянке Роберте Винчи (1:6, 3:6).

В четвертьфинале соперницей Мугурусы будет чешка Каролина Плишкова (3), которая стала четвертьфиналисткой на отказе швейцарки Тимеи Бачински (15) – 5:1 отказ.

В противостоянии Мугурусы и Плишковой лидирует чешка – 4:1.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Четвертый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – Элина СВИТОЛИНА (Украина, 10) — 7:6(5), 1:6, 6:0
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Тимеа Бачински (Швейцария, 15) – 5:1 отказ
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