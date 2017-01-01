Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Мугурусе в 1/8 финала

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16:04 Арена в Лас-Вегасе зарезервирована для боя Мейвезера с МакГрегором 288 | Бокс

15:29 Команды Формулы-1 согласовали правила старта с места при плохих условиях на трассе 196 | Формула-1

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