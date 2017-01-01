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Винус Уильямс: Когда осознаю, что мой прогресс остановился, тогда и нужно будет уходить

Винус Уильямс: Когда осознаю, что мой прогресс остановился, тогда и нужно будет уходить

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе над чешкой Люси Шафаржовой со счетом 6:4, 6:2.

«Я очень хочу успешно выступить на этом турнире. Я родом из Калифорнии и очень люблю выступать на харде. Это возможность для меня блеснуть дома, и я хочу ее использовать, — цитирует Уильямс официальный сайт тура. - Покрытие местных кортов непростое, мяч словно останавливается. Много раз бывает так, что ты не выполняешь удар, когда думаешь, что уже бьешь по мячу. Нужно привыкнуть к таким условиям. Не знаю, есть ли достаточно времени для этого, поэтому приходится просто смириться. Корт интересный. Мне удавалось выигрывать по несколько розыгрышей подряд и не допускать много ошибок, это оказывало давление на соперницу.

Я могу выполнять отличные удары и чувствую, что становлюсь сильнее. Пока я прибавляю, я хочу быть здесь. Когда мой прогресс остановится и я это осознаю, тогда и нужно будет уходить.

Сегодня у меня хорошо работали удары с форхенда, бэкхенда, а также подача и прием. Я очень уважаю Люси, противостоять левше всегда непросто, потому что мячи летят с разных направлений. Ощущается дисбаланс. Но я была очень сосредоточена для игры в таких условиях.

Могу ли я выиграть турнир? Это будет нелегко. Но я бы хотела постараться сделать это. Что мне еще остается? Сетка непростая. Мне противостояли соперницы, которые знают, как играть в теннис. Не стоит обращать внимание на рейтинг. Я рада, что прошла дальше».

В четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе соперницей 36-летней Винус Уильясм будет 31-летняя китаянка Пен Шуай, занимающая в мировом рейтинге 49-е место. В их личном противостоянии лидирует американка – 2:1.
По материалам: Чемпионат.com
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