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Индиан-Уэллс. Вавринка обыграла Кольшрайбера в третьем круге, Бердых проиграл Нисиоке и другие результаты
В ночь на 14 марта в Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходили матчи третьего  круга.

Стэн Вавринка (Швейцария)

Третья ракетка мира, 31-летний швейцарец Стэн Вавринка (3) в двух сетах обыграл 33-летнего немца Филиппа Кольшрайбера (28), занимающего в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 7:5, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 17 минут. Вавринка реализовал два брейк-пойнта из десяти и не позволил Кольшрайберу зарабртать ни одного брек-пойнта. Стэй выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке, а Филипп один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была пятая победа швейцарца в пяти встречах с немцем.

Йосихито Нисиока (Япония), Томаш Бердых (Чехия)

В 1/8 финала соперником Вавринки станет 21-летний японец Йосихито Нисиока (LL), занимающий в мировом рейтинге 70-ю строчку.
Нисиока стал участником 1/8 финала, одержав победу над 14-й ракеткой мира, 31-летним чехом Томашем Бердыхом (13) со счетом 1:6, 7:6(5), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Бердых взял пять подач Нисиоки и упустил четыре своих. На счету Томаша восемь эйсов и десять двойных ошибок, Йосихито пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.

Соперники по 1/8 финала Вавринка и Нисиока ранее не встречались.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Третий круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 28) – 7:5, 6:3
Йосихито Нисиока (Япония, LL) — Томаш Бердых (Чехия, 13) – 1:6, 7:6(5), 6:4

Доминик Тим (Австрия, 8) — Миша Зверев (Германия, 29) – 6:1, 6:4
Гаэль Монфис (Франция, 10) — Джон Иснер (США, 20) – 6:2, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Альберт Рамос (Испания, 22) – 7:6, 6:4
Пабло Куэвас (Уругвай, 27) — Фабио Фоньини (Италия) – 6:1, 6:4

Душан Лайович (Сербия, Q) — Вашек Поспишил (Канада, Q) – 6:7, 6:3, 7:5
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 16) - отказ
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