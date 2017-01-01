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Индиан-Уэллс. Винус Уильямс и Возняцки вышли в 1/8 финала, Радваньска покидает турнир
В ночь на 14 марта в Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 завершились матчи третьего круга.

Винус Уильямс (США)

13-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс (12) вышла в четвертый круг после победы над 30-летней чешкой Люси Шафаржовой, занимающей в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:4, 6:2.
Теннисистки играли 1 час 12 минут. Уильямс сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На счету Винус два эйса и две двойных ошибки, а соперница три раза подала навылет и совершила пять двойных. Теперь счет их личных встреч стал 5:2 в пользу американки.

За выход в четвертьфинал турнира Уильямс сыграет против 31-летней китаянки Пен Шуай (Q), занимающей в рейтинге WTA 49-е место, которая выбила из борьбы польку Агнешку Радваньску (6) – 6:4, 6:4.

В противостоянии Уильямс-старшей и Пен Шуай минимальное преимущество у американки – 2:1.

Каролин Возняцки (Дания)

Участницей 1/8 финала стала 14-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (13), взявшая верх над 42-м номером мирового рейтинга, 20-летней чешкой Катержиной Синяковой. Для победа со счетом 6:3, 6:1 Возняцки потребовался 1 час 19 минут.
За это время Возняцки реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, Синякова – два из пяти. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Каролин совершила две двойных ошибки, а Катержина – четыре. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу датчанки.

За выход в четвертьфинал турнира Возняцки  поспорит с американкой Мэдисон Кис (9), которая победила японку Наоми Осаку – 6:1, 6:4.

Ранее Возняцки и Кис встречались один раз, и тогда сильнее была датчанка.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Третий круг
Винус Уильямс (США, 12) — Люси Шафаржова (Чехия) – 6:4, 6:2
Пэн Шуай (Китай, Q) — Агнешка Радваньска (Польша, 6) – 6:4, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, 13) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:1
Мэдисон Кис (США, 9) — Наоми Осака (Япония) – 6:1, 6:4
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