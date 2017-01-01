Индиан-Уэллс. Винус Уильямс и Возняцки вышли в 1/8 финала, Радваньска покидает турнир

13-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс (12) вышла в четвертый круг после победы над 30-летней чешкой Люси Шафаржовой, занимающей в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:4, 6:2.
Участницей 1/8 финала стала 14-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (13), взявшая верх над 42-м номером мирового рейтинга, 20-летней чешкой Катержиной Синяковой. Для победа со счетом 6:3, 6:1 Возняцки потребовался 1 час 19 минут.
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