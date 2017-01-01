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Индиан-Уэллс. Кербер вышла в 1/8 финала, Халеп зачехлила ракетку
В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 проходят матчи третьего круга.

Анжелика Кербер (Германия)

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер (2) в трех сетах сломила сопротивление 31-летней француженки Полин Пармантье, занимающей в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. Соперницы взяли по семь подач друг друга. Кербер один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, а Пармантье выполнила три эйса и пять раз ошиблась на подаче. Это была вторая победа немки в двух встречах с француженкой.

За выход в четвертьфинал турнира Кербер сыграет против россиянки Елены Весниной (14), которая выбила из борьбы венгерку Тимею Бабош (25) -   6:4, 1:6, 6:4.

Ранее Кербер и Веснина встречались четыре раза, впереди Анжелика – 3:1.

Симона Халеп (Румыния)

Не смогла пробиться в 1/8 финала четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп (4), потерпев поражение от 26-го номера мирового рейтинга, 23-летней француженки Кристины Младенович (28). Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу француженки со счетом 6:3, 6:3.
На счету Младенович шесть брейков, четыре эйса и восемь двойных ошибок, а Халеп ей ответила тремя брейками, ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе француженка сумела сравнять счет в личном противостоянии с Халеп – 2:2.

В четвертом круге соперницей Младенович будет американка Лорен Дэвис, которая была сильнее немки Юлии Гёргес – 6:1, 6:4.

Ранее Младенович и Дэвич встречались один раз и тогда победила француженка.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Третий круг
Анжелика Кербер (Германия, 2) — Полин Пармантье (Франция) – 7:5, 3:6, 7:5
Елена Веснина (Россия, 14) — Тимя Бабош (Венгрия, 25) – 6:4, 1:6, 6:4

Кристина Младенович (Франция, 28) — Симона Халеп (Румыния, 4) – 6:3, 6:3
Лорен Дэвис (США) — Юлия Гёргес (Германия) – 6:1, 6:4
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